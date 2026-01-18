Adıyaman'da 4. katta atlama girişimi: Şahıs ekiplerce ikna edilerek indirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Öğretmenevi karşısında bulunan 6 katlı bir binanın 4.katına çıkan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

