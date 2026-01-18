Adıyaman'da 4. katta atlama girişimi: Şahıs ekiplerce ikna edilerek indirildi

Adıyaman'da 6 katlı binanın 4. katına çıkan kişi atlamak istedi; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederek şahsı ikna edip indirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:07
Adıyaman'da 4. katta atlama girişimi: Şahıs ekiplerce ikna edilerek indirildi

Adıyaman'da 4. katta atlama girişimi: Şahıs ekiplerce ikna edilerek indirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Öğretmenevi karşısında bulunan 6 katlı bir binanın 4.katına çıkan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

