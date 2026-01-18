Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında

Antalya'da genç kadın başından vurularak yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, yaklaşık üç ay önce evlenen Helin Kutlay ile eşi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çift akşam saat 22.30'da Helin Kutlay'ın babasının evinden ayrılarak Sütçüler Caddesi'ndeki ikametlerine döndü. Komşular, tartışma seslerini kontrol etmek için kapıya geldikleri sırada daire içinden bir silah sesi duydu.

Hastanede müdahaleler sonuç vermedi

Daha sonra daireden kucağında eşiyle çıkan İ.K., eşinin yaşamına son vermek istediğini belirterek kendi imkânlarıyla Helin Kutlay'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan genç kadında baş bölgesinde kurşun yarası bulundu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Helin Kutlay kurtarılamadı.

Soruşturma ve yasal süreç

Hastane polisine yapılan bildirimin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere İ.K. gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, genç kadının cansız bedeni üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Cenaze, detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp kurumunda yapılan otopsi ve savcılık işlemlerinin ardından Helin Kutlay'ın cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı ve defin işlemleri için Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

