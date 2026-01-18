Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaralanma yok, çatıda maddi hasar oluştu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde öğle saatlerinde, Sanayi Sokak’taki bir hurda işletmesinin çatısında yangın çıktı. Çatından yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme bildirilmezken, çatıda maddi hasar meydana geldi. İşletme yetkilileri ve ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturma tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

