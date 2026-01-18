Gercüş'te Araç Takla Attı — Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesi Akyar köyü civarında kontrolden çıkan otomobil araziye yuvarlanıp takla attı; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:45
Gercüş, Akyar köyü civarında gerçekleşen kaza

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil araziye yuvarlanarak takla attı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akyar köyü civarında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak araziye yuvarlandı ve yan yatarak durdu.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç hurdaya dönerken, içinde bulunan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

