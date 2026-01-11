Adıyaman'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü ters şeride girince kaza: 2 yaralı

Kömür Beldesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu yaya çarpması

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi’nde plakası öğrenilemeyen motosikletle yolun karşı şeride geçen Metin Ç. (18), kontrolünü kaybederek motosikleti devirdi.

Devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında yürüyen 13 yaşındaki Hilal B.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Metin Ç. ile Hilal B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Metin Ç.'nin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

