Adıyaman'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü ters şeride girince kaza: 2 yaralı

Adıyaman Kömür Beldesi'nde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün motosikleti devrilip 13 yaşındaki yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:51
Kömür Beldesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu yaya çarpması

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi’nde plakası öğrenilemeyen motosikletle yolun karşı şeride geçen Metin Ç. (18), kontrolünü kaybederek motosikleti devirdi.

Devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında yürüyen 13 yaşındaki Hilal B.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Metin Ç. ile Hilal B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Metin Ç.'nin hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

