Kırıkhan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kaza Menderes Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Menderes Mahallesi kavşağında yaşanan çarpışmada 6 kişi yaralandı. Olay, iki aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.
Kavşakta gerçekleşen çarpışmada 31 NR 953 plakalı Peugeot marka otomobil ile 31 AVC 75 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına uçarak durdu.
Kazada araç içinde sıkışan 6 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar mevcut sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
