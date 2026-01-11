Hatay'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Hatay'da Kırıkhan-Hassa yolu Karaçağıl mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı; itfaiye kurtardı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:04
Hatay'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Hatay'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kırıkhan-Hassa yolu, Karaçağıl mevkii

Hatay'da sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan-Hassa yolu üzeri Karaçağıl mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp ters döndü.

Olay yerinde araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE TAKLA ATARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları