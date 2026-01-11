Hatay'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
Kırıkhan-Hassa yolu, Karaçağıl mevkii
Hatay'da sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan-Hassa yolu üzeri Karaçağıl mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp ters döndü.
Olay yerinde araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
