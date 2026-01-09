Ordu'da Yasadışı Silah Operasyonu: 1 Tutuklama, 15 Tabanca Ele Geçirildi

Ordu'da yasadışı silah operasyonu

Ünye'de imalathane bulundu, şüpheli tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı silah imal ve ticaretine yönelik yürütülen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında, M.D. (56) isimli şahsın Ünye ilçesinde yasadışı silah imalatı yaptığı ve imal ettiği silahları il merkezi ile ilçelerinde satışa sunmak amacıyla müşteri arayışı içinde olduğu yönünde bilgi elde edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şunlar oldu:

15 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjörü ve 200 adet tabanca fişeği ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE MALZEMELER