İnegöl'de halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk minibüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:57
İnegöl'de halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı

İnegöl'de halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı

Kaza Detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak'ta meydana geldi.

Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı özel halk minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ve kızı Asel A. (16)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve kızı yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ÖZEL HALK MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN VE KIZI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ÖZEL HALK MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN VE KIZI YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ÖZEL HALK MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI KADIN VE KIZI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ters Yöne Giren Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2
Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
3
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
4
Kastamonu Araç’ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
5
Bursa İnegöl'de motosiklet yaya çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı
6
Niksar'da elektrikli bisiklet kazası: Murat Alparslan (29) yaşamını yitirdi
7
İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları