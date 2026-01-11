İnegöl'de halk minibüsü anne ve kızına çarptı: 2 yaralı
Kaza Detayları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı anne ve kızı yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak'ta meydana geldi.
Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı özel halk minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ve kızı Asel A. (16)'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve kızı yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
