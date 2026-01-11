Kartal’da İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Kartal’da A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi’nde bir binanın duvarına çarptı; 6 yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:37
Kartal’da İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Kartal’da İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Kaza ve müdahale detayları

İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir İETT otobüsü binanın duvarına çarptı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Sonuç olarak otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İnceleme başlatan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

İSTANBUL’UN KARTAL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR İETT OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK BİNANIN...

İSTANBUL’UN KARTAL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR İETT OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK BİNANIN DUVARINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

İSTANBUL’UN KARTAL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR İETT OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK BİNANIN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece Adli Emanet Soygununda WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
2
Balıkesir Çevre Yolu'nda otomobil takla attı: 2 yaralı
3
Tokat'ta Niksar'da Elektrikli Bisiklet Uçurum Kazası: 27 Yaşındaki Genç 4 Saat Sonra Ağır Yaralı Bulundu
4
Karaman'da Devrilen Otomobilin Altında Kalan Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Aksaray'da araç içinde bıçaklandı: Arda G. "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi
6
Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Bin Makaron Ele Geçirildi
7
Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları