Kartal’da İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Kaza ve müdahale detayları

İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir İETT otobüsü binanın duvarına çarptı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Sonuç olarak otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İnceleme başlatan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

