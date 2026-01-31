Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması: 1.884 Kişi Sorgulandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 1.884 kişi sorgulandı, 249 araç denetlendi; 2 aranan yakalandı, 18 araca ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:46
Adıyaman'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim Kapsamı ve Sonuçları

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı kontroller yapıldı.

Uygulamalar kapsamında toplam 1.884 şahıs sorgulanırken, 249 araç ve motosiklet denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 3 kişi hakkında yoklama/bakaya işlemi yapıldı.

Trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimlerde 18 araca cezai işlem uygulandı.

Toplam 254 personel görev aldığı uygulamalarda, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

