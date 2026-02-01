Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi

Yıldırım'da kovalamaca benzin istasyonunda son buldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, polislerin dikkat çeken müdahalesiyle yakalandı ve araçta bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. Sürücüye yapılan "Dur" ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında ekipler, otomobilin 11 Eylül Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonuna giriş yapmasıyla dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan pompacı kıyafeti alarak pompe görevlisi kılığına girdi ve benzin istasyonu karşısında kaçan otomobilin önünü kesti. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle araç kontrol altına alındı.

Araçta bulunan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ OTOMOBİL KAÇMAYA ÇALIŞTI. KISA SÜRELİ KOVALAMACANIN ARDINDAN ARAÇ, POLİS EKİPLERİNİN DİKKAT ÇEKEN MÜDAHALESİYLE YAKALANDI. OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.