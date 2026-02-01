Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi

Yıldırım’da polis, pompacı kılığına girerek 17 ADE 596 plakalı aracı durdurdu; 3 kişi gözaltında, 1 el bombası ve 1 tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 02:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 03:50
Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi

Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi

Yıldırım'da kovalamaca benzin istasyonunda son buldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, polislerin dikkat çeken müdahalesiyle yakalandı ve araçta bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. Sürücüye yapılan "Dur" ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında ekipler, otomobilin 11 Eylül Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonuna giriş yapmasıyla dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan pompacı kıyafeti alarak pompe görevlisi kılığına girdi ve benzin istasyonu karşısında kaçan otomobilin önünü kesti. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle araç kontrol altına alındı.

Araçta bulunan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine çağrılan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ OTOMOBİL KAÇMAYA...

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ OTOMOBİL KAÇMAYA ÇALIŞTI. KISA SÜRELİ KOVALAMACANIN ARDINDAN ARAÇ, POLİS EKİPLERİNİN DİKKAT ÇEKEN MÜDAHALESİYLE YAKALANDI. OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ OTOMOBİL KAÇMAYA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
2
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
3
Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ele geçirildi
4
Uşak'ta Aşağı Karacahisar köy yolunda çökme
5
Denizli'de Korniş Montajı Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
6
Haliç Köprüsü'nde Yanan Otomobili Su Tankeri Söndürdü
7
Sarıyer Rumeli Kavağı'nda İkinci Mendirek Kazası: 34 BES 340 Denize Ramak Kala Asılı Kaldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları