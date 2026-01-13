Adıyaman'da Jandarma 3 Aranan Şahsı Yakaladı

Adıyaman jandarması, Kahta ve merkezde düzenlenen operasyonlarla FETÖ, uyuşturucu ve basit yaralama suçlarından aranan 3 şahsı yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:24
Kahta ve merkezde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kahta ilçesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Silahlı terör örgütü FETÖ’ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman merkez ilçesinde ise JASAT ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile Basit yaralama suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarla yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

