Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti

Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 75 yaşındaki Fatma Gürocak'ın kaybettiği cüzdanı buldu ve sahibine evinde teslim etti.

Cüzdan, Teomanpaşa Mahallesi cuma pazarında görevli zabıta ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. İçerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunduğu belirlendi.

Ekipler önce cüzdanın pazar esnafına ait olup olmadığını belirlemek amacıyla esnafla tek tek görüştü. Pazarcı esnafı arasında cüzdan sahibine ulaşılamayınca, alışverişe gelen bir semt sakinine ait olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Cüzdanın yakın çevrede oturan bir vatandaşa ait olabileceği düşünülerek Teomanpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir ile irtibata geçildi. Muhtarın desteğiyle Fatma Gürocak'ın adresi, 2220 Sokak olarak tespit edildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma teyzenin kapısını çaldı. Ekipler, "Fatma teyzem, kaybettiğin cüzdanını getirdik" diyerek içerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Yaşlı kadın da zabıta görevlilerine sarılarak, "Sağ olun evlatlarım, Allah sizden razı olsun" dedi.

Fatma Gürocak, alışveriş için pazara gittiğini ve bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark ettiğini söyledi.

