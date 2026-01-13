Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda kaybolan 75 yaşındaki Fatma Gürocak'ın cüzdanını bularak evinde teslim etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:51
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti

Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti

Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Teomanpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 75 yaşındaki Fatma Gürocak'ın kaybettiği cüzdanı buldu ve sahibine evinde teslim etti.

Cüzdan, Teomanpaşa Mahallesi cuma pazarında görevli zabıta ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. İçerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunduğu belirlendi.

Ekipler önce cüzdanın pazar esnafına ait olup olmadığını belirlemek amacıyla esnafla tek tek görüştü. Pazarcı esnafı arasında cüzdan sahibine ulaşılamayınca, alışverişe gelen bir semt sakinine ait olabileceği ihtimali değerlendirildi.

Cüzdanın yakın çevrede oturan bir vatandaşa ait olabileceği düşünülerek Teomanpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir ile irtibata geçildi. Muhtarın desteğiyle Fatma Gürocak'ın adresi, 2220 Sokak olarak tespit edildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma teyzenin kapısını çaldı. Ekipler, "Fatma teyzem, kaybettiğin cüzdanını getirdik" diyerek içerisinde nüfus cüzdanı, otobüs kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Yaşlı kadın da zabıta görevlilerine sarılarak, "Sağ olun evlatlarım, Allah sizden razı olsun" dedi.

Fatma Gürocak, alışveriş için pazara gittiğini ve bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark ettiğini söyledi.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE TEOMANPAŞA KAPALI SEMT PAZARI’NDA ALIŞVERİŞ YAPAN 75 YAŞINDAKİ FATMA...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE TEOMANPAŞA KAPALI SEMT PAZARI’NDA ALIŞVERİŞ YAPAN 75 YAŞINDAKİ FATMA GÜROCAK’IN KAYBETTİĞİ CÜZDAN, KEPEZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE TEOMANPAŞA KAPALI SEMT PAZARI’NDA ALIŞVERİŞ YAPAN 75 YAŞINDAKİ FATMA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uyuşturucu Operasyonu: Ödüllü Polise 26 Yıl 3 Ay, Savcıya 6 Yıl 8 Ay Hapis
2
Gercüş'te Kazara Vurulma: Gözaltına Alınan 5 Kişi Serbest Bırakıldı
3
Gizli Buzlanma ve Su Birikintisine Karşı Sürücülere Kritik Uyarı
4
Kırıkkale’de Polis Operasyonu: 4 Firari Hükümlü Yakalandı ve Tutuklandı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
6
Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama
7
Kars’ta Saman Balyalarından 3 Kaçak Göçmen Çıktı: Sürücü H.P. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları