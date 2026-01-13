Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
Olayın Detayları
Anadolu Adliyesi'nde görev yapan M. Ç. K., iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim A. Y.'yı yaşanan anlaşmazlık sonucu silahla vurarak yaraladı.
Yaralı hakim, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Süreç ve İddialar
Olayla ilgili iddialar, taraflar arasındaki ilişkiye dayandırılıyor. Olayın ardından yetkili birimlerin soruşturma başlattığı ve resmi açıklamaların beklendiği bildirildi.
Anadolu Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Hakim silahla vuruldu