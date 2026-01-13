Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı

Anadolu Adliyesi'nde görevli M. Ç. K.'nin iddiasına göre hakim A. Y., yaşanan anlaşmazlık sonucu silahla yaralandı; durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:58
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı

Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı

Olayın Detayları

Anadolu Adliyesi'nde görev yapan M. Ç. K., iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim A. Y.'yı yaşanan anlaşmazlık sonucu silahla vurarak yaraladı.

Yaralı hakim, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan bilgilendirmede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süreç ve İddialar

Olayla ilgili iddialar, taraflar arasındaki ilişkiye dayandırılıyor. Olayın ardından yetkili birimlerin soruşturma başlattığı ve resmi açıklamaların beklendiği bildirildi.

Anadolu Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Hakim silahla vuruldu

Anadolu Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Hakim silahla vuruldu

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
3
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
4
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
5
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
6
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın
7
Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları