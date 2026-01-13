Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Dava ve iddialar

Kayseri’de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda midesinde uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu R.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay, 7 ay önce gerçekleşmişti.

Tercüman aracılığıyla savunma veren R.A., A.Ş. isimli kişinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, tehdit sonucu uyuşturucu verildiğini ve midesine yerleştirildiğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme kararı

R.A., tehdit nedeniyle A.Ş.'nin ismini vermediğini, A.Ş.'nin sınır dışı edildiğini ve kendisinin 10 aylık bir çocuğu olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, R.A.'yı uyuşturucu ticareti suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına hükmetti.

