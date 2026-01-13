Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Kayseri’de midesinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu R.A., mahkeme tarafından 15 yıl hapis ve 375 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:03
Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Kayseri’de midesinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu R.A.'ya 15 yıl hapis

Dava ve iddialar

Kayseri’de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda midesinde uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu R.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olay, 7 ay önce gerçekleşmişti.

Tercüman aracılığıyla savunma veren R.A., A.Ş. isimli kişinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, tehdit sonucu uyuşturucu verildiğini ve midesine yerleştirildiğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme kararı

R.A., tehdit nedeniyle A.Ş.'nin ismini vermediğini, A.Ş.'nin sınır dışı edildiğini ve kendisinin 10 aylık bir çocuğu olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, R.A.'yı uyuşturucu ticareti suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına hükmetti.

KAYSERİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA MİDESİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKAN...

KAYSERİ'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA MİDESİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSA 15 YIL HAPİS VE 375 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
3
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
4
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
5
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları