Kocaeli'de Uygulamadan Kaçan Motosikletli Trafik Polisine Çarptı, Polis Yaralandı

Kocaeli'de uygulamadan kaçan motosikletli, polis memuruna çarpıp yaralanmasına neden oldu; sürücü kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:04
Körfez, Çamlıca — 11.30

Kocaeli'de gerçekleştirilen bir uygulamada kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün, durdurmak isteyen trafik polisine çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uygulamayı fark eden ve kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, 41 BBS 095 plakalı motosikletiyle kaçmaya çalıştı.

Kendisini durdurmak isteyen polis memuruna hızla çarpan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazada yaralanan polis, olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi ve hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

