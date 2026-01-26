Adıyaman'da Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 3 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ferit B. idaresindeki 01 GK 143 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOL 332 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz B. ve Aslı B. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

