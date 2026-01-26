Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü

Kayseri Kocasinan'da krikonun kayması sonucu yolcu otobüsünün altında kalan tamirci C.A. (31) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:10
Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü

Kayseri'de krikonun kayması sonucu tamirci hayatını kaybetti

Kocasinan'da servis kazası: C.A. (31) yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir rot balans servisinde meydana gelen olayda, servis sahibi C.A. (31), bakımını yaptığı yolcu otobüsünü kaldırmak için kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan C.A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen C.A. (31) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

