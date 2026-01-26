Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı

KOM ekipleri şüpheli paketi detaylı şekilde inceledi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kargo paketinde yapılan kontrolde 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli paket mercek altına alınarak gerçekleştirilen detaylı aramada kaçak olduğu değerlendirilen telefonlara el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlere ilişkin olarak ilgili kişiler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığını bildirdi.

