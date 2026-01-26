Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı

Muş'ta polis, bir kargo paketinde yaptığı aramada 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi; şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:11
Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı

Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı

KOM ekipleri şüpheli paketi detaylı şekilde inceledi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir kargo paketinde yapılan kontrolde 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli paket mercek altına alınarak gerçekleştirilen detaylı aramada kaçak olduğu değerlendirilen telefonlara el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlere ilişkin olarak ilgili kişiler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığını bildirdi.

MUŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE BİR KARGODA YAPILAN ARAMADA 5 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE...

MUŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE BİR KARGODA YAPILAN ARAMADA 5 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu
2
Samsun'da Kahvehanede Tartışma: Sandalyeden Düşen Kişi Ağır Yaralandı, 1 Tutuklama
3
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti
4
Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı
5
Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü
6
Kağıthane'de cenazede kardeşini vurdu: miras iddiası
7
Gaziantep İslahiye'de Buzlanma Nedeniyle 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları