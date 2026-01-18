Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde itfaiye ekiplerinin çıkamadığı tandır evi yangını, mahalle sakinlerinin karla müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:31
Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü

Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü

Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın mahalleyi seferber etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesinde bir tandır evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp arazi yapısı ve yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle itfaiye aracı ve emniyet ekiplerine ait araçlar yokuşu çıkamayarak yolda kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşamaması üzerine mahalle sakinleri seferber oldu.

Vatandaşlar ellerine aldıkları kürek ve kovalarla çevredeki karları tandır evine taşıdı ve alevlerin üzerine kar atarak yangını kontrol altına aldı. İmece usulü müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE İTFAİYE ARACININ ÇIKAMADIĞI...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE İTFAİYE ARACININ ÇIKAMADIĞI BÖLGEDE ÇIKAN TANDIR EVİ YANGINI, VATANDAŞLARIN KARLA MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, YOĞUN KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE İTFAİYE ARACININ ÇIKAMADIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı
2
Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama
3
Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü
4
Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke, 4 Obje, 2 Yüzük Ele Geçirildi
5
Bartın’da karlı yolda kaza: 6 yaralı
6
Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği meslektaşını vurdu
7
Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları