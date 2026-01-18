Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü

Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangın mahalleyi seferber etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesinde bir tandır evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp arazi yapısı ve yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma nedeniyle itfaiye aracı ve emniyet ekiplerine ait araçlar yokuşu çıkamayarak yolda kaldı. Ekiplerin bölgeye ulaşamaması üzerine mahalle sakinleri seferber oldu.

Vatandaşlar ellerine aldıkları kürek ve kovalarla çevredeki karları tandır evine taşıdı ve alevlerin üzerine kar atarak yangını kontrol altına aldı. İmece usulü müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

