Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 67 yaşındaki Selahattin Ç., evini ateşe verdikten sonra evin yanında bulunan ağaçta asılı halde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:10
Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu

Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Selahattin Ç. (67) yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Buluntu

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da ev sahibini arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede Selahattin Ç., yanan evin hemen yanında bulunan kiraz ağacında asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor.

Soruşturma ve Otopsi

Olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısının işlemlerinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, ÖNCE İKAMET ETTİĞİ EVİ ATEŞE VERDİ, ARDINDAN KENDİSİNİ AĞACA...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, ÖNCE İKAMET ETTİĞİ EVİ ATEŞE VERDİ, ARDINDAN KENDİSİNİ AĞACA ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR ŞAHIS, ÖNCE İKAMET ETTİĞİ EVİ ATEŞE VERDİ, ARDINDAN KENDİSİNİ AĞACA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu
2
Samsun'da Kahvehanede Tartışma: Sandalyeden Düşen Kişi Ağır Yaralandı, 1 Tutuklama
3
Tarsus'ta Komşu Kurşunu: Baran Abdi Hayatını Kaybetti
4
Muş'ta Kargo Paketinden 5 Kaçak Cep Telefonu Çıktı
5
Kayseri'de Krikonun Kaymasıyla Tamirci Otobüsün Altında Kalarak Öldü
6
Kağıthane'de cenazede kardeşini vurdu: miras iddiası
7
Gaziantep İslahiye'de Buzlanma Nedeniyle 3 Araçlı Kaza: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları