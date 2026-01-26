Ünye'de Evini Ateşe Veren Şahıs Ağaçta Asılı Halde Ölü Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Selahattin Ç. (67) yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Buluntu

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da ev sahibini arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede Selahattin Ç., yanan evin hemen yanında bulunan kiraz ağacında asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor.

Soruşturma ve Otopsi

Olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısının işlemlerinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan evde soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

