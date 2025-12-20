Adıyaman’da Minibüs Refüjdeki Ağaca Çarptı

Kaza Atatürk Bulvarı’nda Meydana Geldi

Adıyaman’da, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs refüje çıkarak durdu.

Kazada, 02 AGF 236 plakalı minibüs refüjdeki demir korkulukları parçalayarak ilerledi ve refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi.

Kaza yerinde inceleme yapan trafik polislerinin çalışmasının ardından, araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

