Eskişehir'de düşen kadının öldüğü zannedildi: 112 ve sağlık ekipleri müdahale etti

Eskişehir Orhangazi'de düşen 32 yaşındaki N.K.'nin yakınlarının 'öldü' ihbarı üzerine 112 ve ekipler sevk edildi; kadının yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 00:09
Orhangazi Mahallesi Ayşan Sokak'ta ihbar üzerine ekipler adrese sevk edildi

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi Ayşan Sokak'ta bulunan 27 dış kapı numaralı apartmanda, 32 yaşındaki N.K. henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek yaralandı.

Yakınları, kadının hayatını kaybettiğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde N.K.'nin yaşadığı ve durumunun iyi olduğu tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

