Eskişehir'de düşen kadının öldüğü zannedildi: 112 ve sağlık ekipleri müdahale etti

Orhangazi Mahallesi Ayşan Sokak'ta ihbar üzerine ekipler adrese sevk edildi

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi Ayşan Sokak'ta bulunan 27 dış kapı numaralı apartmanda, 32 yaşındaki N.K. henüz bilinmeyen bir nedenle yere düşerek yaralandı.

Yakınları, kadının hayatını kaybettiğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde N.K.'nin yaşadığı ve durumunun iyi olduğu tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

