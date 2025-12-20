İnegöl'de Alkollü Kamyonet 3 Araca Çarptı — Sürücü 2.49 Promil Çıktı

İnegöl'de Alkollü Kamyonet 3 Araca Çarptı

Kaza ve Müdahale

Saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak’ta meydana gelen kazada, Abdullah B. (23) idaresindeki 16 R 9574 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 PM 756 ve 43 AP 048 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın ardından gaza basmaya devam eden sürücü, park halindeki 16 F 1256 plakalı hafif ticari aracı da çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Sürücü, aracını bırakarak olay yerinden kaçtı; kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yakalanma, Alkol Testi ve İşlem

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 11.620 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

