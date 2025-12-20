Sadettin Saran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Kontrol

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, serbestlik tedbiri olarak yurtdışına çıkış yasağı koydu. Soruşturma kapsamında Ela Rümeysa Cebeci de ek ifadesine başvuruldu; Cebeci tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu’na geri gönderildi.

Saran'ın savunması: "İlk test pozitif çıkmış olabilir"

Saran, evinde bulunan ve ilk testte uyuşturucuya işaret eden maddelerle ilgili savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere 100'ün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400'den fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

Mesajlaşmalar ve ses kayıtları dosyaya girdi

Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalar ve ses kayıtları da savcılığın gündemindeydi. Saran ile Cebeci arasındaki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:

Saran'ın savcılığa aktarılan mesajı: "Sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim olma ihtimali yüzde 70. Assos’a gideceğim birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz hadi bay bay"; Cebeci'nin yanıtı: "Ben Escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım haberleşiriz".

Saran bu konuşmalarla ilgili olarak, "Mesaj içerikleri doğrudur. Ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önceki izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" dedi.

Dosyaya giren ses kayıtlarında ise Cebeci'nin çözümü yapılan ifadeleri arasında şu pasaj yer aldı: "Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet evet çok kelle alıyorlar. İnsanları spikerleri falan çıkarma değil kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olup bitecek bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Bey ile aranı düzelt. Bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan".

Saran'ın yaşamı, iddialar ve delillere ilişkin savunması

Saran, bahsedilen geceyi ve o geceki sohbetleri içki ve izlenen filme bağlayarak anlattı: "O akşam içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti."

"Hayatta tek bir bağımlılığım var o da spordur" diyen Saran, geçmiş dönemde kanser süreci, aile fertlerinin hastalık ve ölüm süreçleri ile başkanlık seçimleri sırasında bazı kişilerin kendisine organik sakinleştiriciler verdiğini, bunların uyuşturucu etken maddesi içerdiğini düşünmediğini belirtti.

Evde bulunan maddelere ilişkin açıklamasında Saran, İstanbul'daki evinde misafir odasında cam kavanozda kızının muhtelif ilaçlarının bulunduğunu, camdaki kalıntıların bu ilaçların tozları olabileceğini; Assos'taki villada ise hizmetlinin bahçede lavanta veya türevi yapraklar yakması ve mangal sonrası arıları uzaklaştırmak için kahve yakılması nedeniyle kalan kalıntıların oluşmuş olabileceğini savundu. Ayrıca o villada yaklaşık 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırladıklarını belirtti.

Saran, tekrar kriminal inceleme talep ederek, "Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucun beklenmesini talep ederiz... Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini yineledi.

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı:"Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir, ancak kriminal sonucun beklenmesini talep ederiz"