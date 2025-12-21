DOLAR
Adıyaman’da minibüs takla attı: 4 yaralı

Adıyaman-Kahta yolu 10. kilometrede 02 ADM 225 plakalı minibüs takla atıp şarampole devrildi; 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 08:21
Kaza detayları ve kurtarma çalışmaları

Adıyaman’da meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta Karayolu 10. kilometre mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan Zeki Y,, İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç. yaralandı. Yaralılar, devrilen minibüsün içinde mahsur kaldı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kırılan camdan girerek ilk müdahaleyi yaptı; itfaiye ekipleri ise aracın ön camını keserek yaralıları dışarı çıkardı.

Yoğun çalışmalar sonucu yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

