Alaşehir'de 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın: Can Kaybı Yok

Alaşehir'de 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın

Olay ve müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi çevre yolu üzerindeki Ü.Ş.'ye ait 5 katlı otelde saat 02.00 sıralarında, otelin 5. katında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde konaklayan müşteriler kısa sürede tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak otelin 5. kattaki odalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

