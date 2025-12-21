DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.790.650,83 -0,39%

Alaşehir'de 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın: Can Kaybı Yok

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ü.Ş.'ye ait 5 katlı otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:28
Alaşehir'de 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın: Can Kaybı Yok

Alaşehir'de 5 Katlı Otelde Korkutan Yangın

Olay ve müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi çevre yolu üzerindeki Ü.Ş.'ye ait 5 katlı otelde saat 02.00 sıralarında, otelin 5. katında yangın çıktı. Alevleri fark eden otel çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde konaklayan müşteriler kısa sürede tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak otelin 5. kattaki odalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALAŞEHİR DE OTEL YANGINI

ALAŞEHİR DE OTEL YANGINI

ALAŞEHİR DE OTEL YANGINI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İşletme Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü, Adliyeye Sevk
2
Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı
3
Kırklareli’de Vahşet: Aynur Erkenci’nin Damadı ve 2 Şüpheli Gözaltında
4
Amasya'da Çinko Yüklü Tırdan 37 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı — Sürücü Gözaltına Alındı
5
Bursa’da Yılbaşı Öncesi Polis Uygulaması: 16 Aranan Yakalandı, 258.916 TL Ceza
6
Burdur Kemer'de Uzman Çavuşun Silahıyla Yaralanan Mustafa C. Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapisle aranan dolandırıcı yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025