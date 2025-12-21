Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Arnavutköy'de bir sokakta meydana gelen kazada, kaldırımda oynayan 2022 doğumlu B.İ. aniden yola fırladı. Sokaktan geçen otomobilin sürücüsü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak araç B.İ.'yi altına aldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerindeki vatandaşlar hızla müdahale ederek aracı kaldırmaya çalıştı ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. B.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis İncelemesi Sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ