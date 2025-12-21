DOLAR
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Arnavutköy'de kaldırımda oynarken yola çıkan 2022 doğumlu 3 yaşındaki B.İ.'ye otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:04
Arnavutköy'de bir sokakta meydana gelen kazada, kaldırımda oynayan 2022 doğumlu B.İ. aniden yola fırladı. Sokaktan geçen otomobilin sürücüsü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak araç B.İ.'yi altına aldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerindeki vatandaşlar hızla müdahale ederek aracı kaldırmaya çalıştı ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. B.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis İncelemesi Sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

