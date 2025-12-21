DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Serik'te Sulama Kanalına Düşen İnek İtfaiyenin 1 Saatlik Müdahalesiyle Kurtarıldı

Antalya Serik'te sulama kanalına düşen inek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye biriminin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:23
Serik'te Sulama Kanalına Düşen İnek İtfaiyenin 1 Saatlik Müdahalesiyle Kurtarıldı

Serik'te sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Karıncalı Mahallesi'nde itfaiye ve vatandaşların ortak müdahalesi

Antalya’nın Serik ilçesinde merada su içmek isterken sulama kanalına düşen inek, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Serik’e bağlı Karıncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlarken sulama kanalına düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye birimi ekibi, vatandaşların da desteğiyle halatla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ineğine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Hayvanın kanaldan çıkmak için verdiği mücadele sırasında hafif şekilde yaralandığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MERADA OTLARKEN SU İÇMEK İSTERKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK, İTFAİYE...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MERADA OTLARKEN SU İÇMEK İSTERKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MERADA OTLARKEN SU İÇMEK İSTERKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
2
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama
3
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı
4
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü
6
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
7
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025