Serik'te Sulama Kanalına Düşen İnek İtfaiyenin 1 Saatlik Müdahalesiyle Kurtarıldı

Serik'te sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Karıncalı Mahallesi'nde itfaiye ve vatandaşların ortak müdahalesi

Antalya’nın Serik ilçesinde merada su içmek isterken sulama kanalına düşen inek, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Serik’e bağlı Karıncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlarken sulama kanalına düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye birimi ekibi, vatandaşların da desteğiyle halatla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ineğine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Hayvanın kanaldan çıkmak için verdiği mücadele sırasında hafif şekilde yaralandığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE MERADA OTLARKEN SU İÇMEK İSTERKEN SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.