Esenyurt'ta taksi ücreti tartışması kavgaya dönüştü

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde iki kadın taksi ücretini tartıştı; kavga çıktı ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:33
Esenyurt'ta taksi ücreti tartışması kavgaya dönüştü

Esenyurt'ta taksi ücreti tartışması kavgaya dönüştü

Mehterçeşme Mahallesi'nde sokak ortasında arbede

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, taksiye binen iki kadın arasında taksi ücretini ödeme konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflar birbirine bağırdı ve dakikalarca saç başa birbirine girdi.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, iki kadının arbede anları ve yüksek sesli tartışmaları yer aldı.

Birkaç dakika sonra sakinleşen kadınların olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta kadınların taksi parası kavgası kamerada

Esenyurt'ta kadınların taksi parası kavgası kamerada

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

