Esenyurt'ta taksi ücreti tartışması kavgaya dönüştü

Mehterçeşme Mahallesi'nde sokak ortasında arbede

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, taksiye binen iki kadın arasında taksi ücretini ödeme konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflar birbirine bağırdı ve dakikalarca saç başa birbirine girdi.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, iki kadının arbede anları ve yüksek sesli tartışmaları yer aldı.

Birkaç dakika sonra sakinleşen kadınların olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

