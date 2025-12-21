DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.771.588,98 0,12%

Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Manavgat'ta 'Dur' tabelasını ihmal eden alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi; kazada iki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:17
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Kaza ve yaralananlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, Doğu Garajı yönüne seyreden Adem D. idaresindeki 07 HCK 61 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışan Murat Ç. yönetimindeki 07 BZS 635 plakalı Mercedes araç sonucu 9 yaşındaki Rüzgar D. ve 10 yaşındaki Ebrar D. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti; iki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyet iptali ve soruşturma

Kazaya neden olan sürücü Murat Ç.'nin alkollü olduğu tespit edildi ve hakkında cezai işlem uygulandı. Sürücünün aday sürücü belgesi iptal edildi.

Yetkililer, dur tabelasını hiçe sayarak kazaya yol açan aday sürücünün ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan iptal edildiğini, sonrasında yeniden ehliyet aldığı bilgisini paylaştı.

Kaza anları güvenlik ve araç kameralarına anbean yansıdı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 'DUR' TABELASINI HİÇE SAYARAK KAZA YAPAN VE 2 KİŞİNİN YARALANMASINA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 'DUR' TABELASINI HİÇE SAYARAK KAZA YAPAN VE 2 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ. SÜRÜCÜNÜN DAHA ÖNCEDE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN ADAY SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTAL EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 'DUR' TABELASINI HİÇE SAYARAK KAZA YAPAN VE 2 KİŞİNİN YARALANMASINA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi
2
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama
3
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı
4
Arnavutköy'de Otomobilin Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
Elazığ'da Lokanta Yangınını Komşu Esnaf Söndürdü
6
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
7
Adana'da 254 Suç ve 25 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025