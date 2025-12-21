Manavgat'ta alkollü aday sürücünün ehliyeti ikinci kez iptal edildi

Kaza ve yaralananlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, Doğu Garajı yönüne seyreden Adem D. idaresindeki 07 HCK 61 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışan Murat Ç. yönetimindeki 07 BZS 635 plakalı Mercedes araç sonucu 9 yaşındaki Rüzgar D. ve 10 yaşındaki Ebrar D. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti; iki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyet iptali ve soruşturma

Kazaya neden olan sürücü Murat Ç.'nin alkollü olduğu tespit edildi ve hakkında cezai işlem uygulandı. Sürücünün aday sürücü belgesi iptal edildi.

Yetkililer, dur tabelasını hiçe sayarak kazaya yol açan aday sürücünün ehliyetinin daha önce de alkollü araç kullanmaktan iptal edildiğini, sonrasında yeniden ehliyet aldığı bilgisini paylaştı.

Kaza anları güvenlik ve araç kameralarına anbean yansıdı.

