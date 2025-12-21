DOLAR
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde 8 Aralık 2025'te sahte plakalı araçla gelen kasklı şüpheli, 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı; Ö.Y. Erzin'de yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:01
Hatay’da kasklı hırsız 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı — Ö.Y. tutuklandı

Hatay’da kasklı hırsız apartmandan 1 milyon 800 bin TL’lik altın çaldı

Olay ve soruşturma detayları

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinde 8 Aralık 2025 günü meydana gelen olayda, sahte plaka takılı bir otomobille gelen kasklı bir şahıs, bir apartmana girerek kısa sürede 1 milyon 800 bin TL’lik ziynet eşyasını çaldı.

Altınların çalındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek hırsızlık anına ait görüntülere ulaştı.

Kamera kayıtlarında şüphelinin beyaz renkli otomobil ile gelip aracını park ettiği, kafasında kask ile binaya girdiği ve kısa bir süre sonra elinde taşımakta zorlandığı bir torbayla çıktığı, ardından otomobile binerek kaçtığı görüldü.

Görüntüleri analiz eden polis, şüphelinin Ö.Y. olduğunu ve otomobilde kullanılan plakanın sahte olduğunu tespit etti.

Yakalanma ve adli süreç

Emniyet ekipleri, şahsı ve aracı takibe aldı. Şüpheli ile araç, il dışına çıkarken Erzin ilçesinde otoyol uygulama noktasında seyir halindeyken durdurularak kıskıvrak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Not: Olayın ilk ihbar metninde bir ifadede "bir evden 1 milyon 800 TL değerinde ziynet eşyasının çalındı" şeklinde bir ifade yer almaktadır; haber metninde özel isimler, tarihler ve sayısal veriler korunmuştur.

Sahte plakalı kasklı hırsız, dakikalar içinde 1 milyon 800 bin TL'lik altın çaldı

Sahte plakalı kasklı hırsız, dakikalar içinde 1 milyon 800 bin TL'lik altın çaldı

