Adıyaman'da motosiklet çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö.'ye motosiklet çarptı; sürücü kaçtı, yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:46
Adıyaman'da motosiklet çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman'da motosiklet çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö.'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı.

Kazanın şiddetiyle Ömer Ö. yaralandı, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK ÇOCUK YARALANDI.

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK ÇOCUK YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
2
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
3
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
4
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
5
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
6
Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama
7
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları