Adıyaman'da motosiklet çarptı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö.'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı.

Kazanın şiddetiyle Ömer Ö. yaralandı, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

