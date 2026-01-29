Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Didim'de düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı; çok sayıda tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:12
Operasyon ve gözaltılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) isimli 7 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

El konulan malzemeler

Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan eş zamanlı aramalarda el konulanlar arasında 3 adet tabanca, 5 adet yarı otomatik av tüfeği, 2 adet çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek ve 15 adet fişek yer aldı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

