Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile görüşerek Türkiye'nin göç yönetimi modeli ve ortak projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:03
Görüşme Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile bir araya geldi.

Sosyal medya paylaşımıyla görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ve heyetiyle bir araya geldik. Yüksek Komiser ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye’nin göç yönetimi modeli, ‘Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ ile başarıyla sürdürülen iş birliği ve ortak yürüttüğümüz projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk"

