Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği

Görüşme Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile bir araya geldi.

Sosyal medya paylaşımıyla görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ve heyetiyle bir araya geldik. Yüksek Komiser ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye’nin göç yönetimi modeli, ‘Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ ile başarıyla sürdürülen iş birliği ve ortak yürüttüğümüz projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk"

