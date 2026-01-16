Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:39
Olay ve İlk Müdahale

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil aniden alev alarak alev topuna döndü. Edinilen bilgilere göre, 02 AAP 674 plakalı araç, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı belirtilirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar ilk etapta alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak çabalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale, Trafik ve Hasar

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, güvenlik gerekçesiyle karayolu trafik akışına kapatıldı. Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin ayrıntılar, yapılacak incelemelerin ardından açıklanacak.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

