Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Olay ve İlk Müdahale

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil aniden alev alarak alev topuna döndü. Edinilen bilgilere göre, 02 AAP 674 plakalı araç, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı belirtilirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar ilk etapta alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak çabalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale, Trafik ve Hasar

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, güvenlik gerekçesiyle karayolu trafik akışına kapatıldı. Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin ayrıntılar, yapılacak incelemelerin ardından açıklanacak.

