Sahil Güvenlikten Akçay'da Mahsur Kedi Kurtarma

Edremit, Balıkesir

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Akçay Mahallesi sahilinde iskelenin altına mahsur kalan bir kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Vatandaşlar, iskelenin altından gelen kedi seslerini duyarak durumu kontrol etti. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalışan çevredekiler başarılı olamayınca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, denize girdi ve iskelenin altındaki karanlık, dar bölgeyi titizlikle inceledi. Balık adamlar kedinin yerini kısa sürede tespit etti ve korktuğu gözlenen hayvanı yanlarında getirdikleri yüzer bir kasa üzerine alarak güvenli alana taşıdı.

Kıyıya çıkarılan kedi, kontrol edildiğinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kurtarma operasyonunun her anı, ekiplerin kafa kameraları tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar, ekiplerin müdahalesi ve duyarlılıkları için teşekkür etti.

