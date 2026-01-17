Odessa'da Ata Voyager Türk Gemisi İHA Saldırısında Vuruldu

12 Ocak'ta Odessa açıklarında Panama bandıralı 'Ata Voyager' gemisinin Rus İHA saldırısında vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı; bir mürettebat yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 00:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 00:28
Görüntüler ve olay

Ukrayna’nın Odessa limanı yakınlarında 12 Ocak tarihinde tahıl almak üzere limana yaklaşan Panama bandıralı 'Ata Voyager' adlı Türk şirketine ait geminin, Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında isabet aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Donanma açıklaması ve saldırı ayrıntıları

Ukrayna Donanması 12 Ocak tarihli açıklamasında, "Düşman gün boyunca Odessa bölgesindeki limana yönelik saldırı girişimlerinde bulundu. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, 8 İHA’dan 6’sını imha etti, bunlardan 2’si sivil gemiler üzerinden ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonucunda 'Ata Voyager' gemisinde görevli bir mürettebat üyesi yaralanmış, yaralıya gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve daha sonra Ukrayna Donanması tarafından Odessa kentindeki sağlık kuruluşlarına sevk edilmişti.

Diğer hedefler

Ukrayna Donanması, saldırılar kapsamında tahıl taşıyan San Marino bayraklı 'Blue Bead' adlı geminin de hedef alındığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

