Odessa'da Ata Voyager Türk Gemisi İHA Saldırısında Vuruldu

Görüntüler ve olay

Ukrayna’nın Odessa limanı yakınlarında 12 Ocak tarihinde tahıl almak üzere limana yaklaşan Panama bandıralı 'Ata Voyager' adlı Türk şirketine ait geminin, Rusya tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında isabet aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Donanma açıklaması ve saldırı ayrıntıları

Ukrayna Donanması 12 Ocak tarihli açıklamasında, "Düşman gün boyunca Odessa bölgesindeki limana yönelik saldırı girişimlerinde bulundu. Ukrayna Savunma Kuvvetleri, 8 İHA’dan 6’sını imha etti, bunlardan 2’si sivil gemiler üzerinden ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Saldırı sonucunda 'Ata Voyager' gemisinde görevli bir mürettebat üyesi yaralanmış, yaralıya gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve daha sonra Ukrayna Donanması tarafından Odessa kentindeki sağlık kuruluşlarına sevk edilmişti.

Diğer hedefler

Ukrayna Donanması, saldırılar kapsamında tahıl taşıyan San Marino bayraklı 'Blue Bead' adlı geminin de hedef alındığını bildirdi.

ODESSA (İHA) - UKRAYNA’NIN ODESSA LİMANI YAKINLARINDA 12 OCAK TARİHİNDE TAHIL ALMAK ÜZERE YAKLAŞAN TÜRK ŞİRKETİNE AİT PANAMA BANDIRALI "ATA VOYAGER" ADLI GEMİNİN RUSYA’NIN İNSANSIZ HAVA SALDIRISI ARACI (İHA) SALDIRISINDA HEDEF ALINDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.