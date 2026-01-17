Şanlıurfa’da İtfaiye, Papağanın Ayağına Sıkışan Halhalı Kurtardı

Şanlıurfa Haliliye’de papağanın ayağına sıkışan halhal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince zarar görmeden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 00:23
Haliliye İmam Bakır Mahallesi’ndeki titiz müdahale

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde nadir rastlanan bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Bir vatandaşın papağanının ayağına halhal sıkıştı; kendi çabalarıyla çıkarılamayan aksesuar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sorun yaşayan papağan, sahibi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına götürüldü. İtfaiye ekipleri, olay yerine titiz ve özverili bir çalışma yaparak halhalı çıkardı; müdahale sırasında kuş hiçbir zarar görmedi.

Papağanının sağ salim kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaş, ekiplere teşekkür etti. Olay, yerel halk tarafından da olumlu karşılandı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.

