Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil kaydı: Yol kenarındaki araca çarptı, 1 yaralı

Adıyaman Gölbaşı'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:27
Olayın Detayları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kayarak kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ekici idaresindeki 70 ABE 140 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken Ozan Köyü mevkiinde yağışlardan dolayı kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleme yapan Sümeyye Günaydın’ın idaresindeki 02 ACC 637 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada, sürücülerden Sümeyye Günaydın yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

