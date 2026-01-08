Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Söke'de jandarma operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atburgazı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonun ayrıntıları
Yapılan aramada Y.S. (47) adlı şahsa ait evde 3 adet ruhsatsız tabanca (bunlardan 1’i çalıntı) ile 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
SÖKE’DE 3 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ