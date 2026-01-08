Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Söke'de jandarma operasyonunda Y.S. (47) adlı şüphelinin evinde 3 ruhsatsız tabanca (1’i çalıntı) ve 9 adet 9 mm fişek ele geçirildi; şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:22
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Söke'de jandarma operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atburgazı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonun ayrıntıları

Yapılan aramada Y.S. (47) adlı şahsa ait evde 3 adet ruhsatsız tabanca (bunlardan 1’i çalıntı) ile 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

SÖKE’DE 3 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

SÖKE’DE 3 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları