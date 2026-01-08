Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı

Olay

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yılın aralık ayında meydana geldi. 26 Aralık gecesi saat 03.20 sıralarında Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi'nde kasklı iki motosikletli saldırgan, güvenlik sektörüne yönelik faaliyet yürüten bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Şüpheliler olay yerinden aynı motosikletle uzaklaşırken, devriye görevi yapan polis ekiplerini fark etti. Zanlılar polisin 'dur' ihtarına uymayarak emniyet mensuplarına silah doğrulttu. Bunun üzerine görevli memurlar önce silahlarına davranarak müdahale etti, ardından zanlıların durması için motosikletin lastiklerine ateş açtı.

Kovalamaca ve Yakalama

Sürücüsünün kaza yapması sonucu kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü Ö.F.K. (17) ile arkasındaki suç ortağı E.A. (16), olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Kovalamaca sırasında yaralanan E.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, E.A.'nın cep telefonunda kurşunlama olayıyla ilgili video kaydı ve azmettirici tarafından gönderildiği değerlendirilen talimat mesajları bulundu.

Operasyon ve Hukuki Süreç

Polis çalışmasını genişleterek olayla ilişkili olduğu belirlenen U.Ö. (20) ve B.E. (20)'yi de yakaladı. Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay anına ait görüntüler ise saldırganların kendi arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

