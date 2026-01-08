Van’da Tefecilik Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında

Operasyon detayları

Van’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, soruşturmanın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Tuşba ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından müşterek yürütüldüğü ve 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "‘Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik’ suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 28 adet senet, 8 adet çek, 1 adet çek fotokopisi, 1 adet çek defteri, 1 adet tapu senedi, 33 adet araç alım-satım evrakı, 2 adet vekaletname, 15 adet kullanılmış çek dip koçanı, 5 adet bitmiş çek defteri koçanı, 31 sayfa alacak/verecek listesi dokümanı, 2 adet alacak/verecek not kağıdı, 8 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet yazarkasa pos cihazı ve 1 adet başkasına ait kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, A.T. (46), O.Y. (47), R.T. (57), Z.N. (45), İ.G. (46), E.C. (43), A.E. (49) ve M.N.Ç. (45) isimli şüpheli şahısların yakalanarak, MASAK’tan elde edilen verilere göre suçtan elde edilen varlıklarına da el konulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik açıklamasında son olarak, güvenlik güçlerinin organize suç örgütleri ve tefecilik şebekeleriyle mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

