Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı

Olay Osmangazi ilçesinde güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, anayolda seyir halinde olan bir motokurye, ara yoldan ana yola çıkan bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü motosikletten düşerek yaralandı. Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokuryeye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

