Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı

Bursa Osmangazi'de anayola çıkan tıra çarpan motokurye yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:39
Olay Osmangazi ilçesinde güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, anayolda seyir halinde olan bir motokurye, ara yoldan ana yola çıkan bir tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü motosikletten düşerek yaralandı. Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokuryeye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

