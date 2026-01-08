Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı

Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Metro seferleri aksamaları

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağmur kent genelinde ulaşımı zorlaştırdı. Saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle metro hattındaki tellere bir poşet takıldı ve seferler durdu.

İzdiham ve bekleyiş: Acemler ve Emek hattında yoğunluk

Poşetin tellerdeki kısa süreli etkilenmesi sonucunda yaşanan kesinti yaklaşık 16 dakikalık gecikmeye yol açtı. Bu sürede Acemler metro istasyonunda ve Emek hattı üzerindeki Mudanya yolu güzergahındaki duraklarda binlerce yolcu tren bekledi. Bursaspor Acemler İstasyonu aktarma noktası olması sebebiyle yoğunluğun en fazla olduğu merkezlerden biri oldu.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sorun kısa sürede giderildi ve metro seferleri yeniden başlatıldı. Ancak yaşanan aksamalar yolcuların ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fırtına hasarı: Devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları

Öte yandan fırtına nedeniyle Emirsultan Mezarlığı yanında devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Kentin farklı noktalarında evlerin çatıları uçarak araçlara ve işyerlerine zarar verdiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

