Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı

Bursa'da şiddetli lodos ve sağanak metro tellerine takılan poşet nedeniyle seferleri ~16 dakika aksattı; binlerce yolcu bekledi, Emirsultan'da ağaç devrildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:37
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı

Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Metro seferleri aksamaları

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağmur kent genelinde ulaşımı zorlaştırdı. Saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle metro hattındaki tellere bir poşet takıldı ve seferler durdu.

İzdiham ve bekleyiş: Acemler ve Emek hattında yoğunluk

Poşetin tellerdeki kısa süreli etkilenmesi sonucunda yaşanan kesinti yaklaşık 16 dakikalık gecikmeye yol açtı. Bu sürede Acemler metro istasyonunda ve Emek hattı üzerindeki Mudanya yolu güzergahındaki duraklarda binlerce yolcu tren bekledi. Bursaspor Acemler İstasyonu aktarma noktası olması sebebiyle yoğunluğun en fazla olduğu merkezlerden biri oldu.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sorun kısa sürede giderildi ve metro seferleri yeniden başlatıldı. Ancak yaşanan aksamalar yolcuların ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fırtına hasarı: Devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları

Öte yandan fırtına nedeniyle Emirsultan Mezarlığı yanında devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Kentin farklı noktalarında evlerin çatıları uçarak araçlara ve işyerlerine zarar verdiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

BURSA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS VE SAĞANAK YAĞMUR KENT GENELİNDE...

BURSA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS VE SAĞANAK YAĞMUR KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

BURSA’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS VE SAĞANAK YAĞMUR KENT GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
3
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları