Adıyaman Kahta'da Kızının Önünde Eşini Öldüren Şüpheli Kaçtı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu belirtilen M.A., eşi Emine Aluç'u sokak ortasında kızının önünde bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Olayın yaşandığı yer ve müdahale

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuk ve görgü görüntüleri

Saldırı sırasında çiftin yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu da saldırgan tarafından elinden yaralandı. Küçük kız, annesini kanlar içinde görerek sinir krizi geçirdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde M.A.'nın anneyi çocuğunun yanında bıçaklaması ve ardından elini kolunu sallayarak soğukkanlı şekilde uzaklaşması yer alıyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları

Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı arama başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

