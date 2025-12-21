Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Zafer Meydanı'nda trafik kazası
Kütahya kent merkezindeki Zafer Meydanında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı yönüne seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
