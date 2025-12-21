Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 500 Polis Görev Aldı

Üçüncü günde yaklaşık 10 bin ziyaretçiyle güvenlik ön plandaydı

Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, etkinliğin üçüncü gününde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı alanda huzur ve güvenliğin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 500 polis görev aldı.

Festival alanında emniyet güçleri stant açarak vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KADES, NARVAS, BÖF ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projelerine ilişkin broşür dağıttı.

Emniyet ekipleri, vatandaşlara suçla mücadelede farkındalık kazandırmak amacıyla bilgi ve önleme faaliyetleri yürüttü; alanda çocuklara balon dağıtımı da gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı festival alanını ziyaret ederek emniyet stantlarını gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında görevli personelden bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

TEKİRDAĞ’DA FESTİVAL COŞKUSU, EMNİYETTEN FARKINDALIK ÇALIŞMASI