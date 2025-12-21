Kütahya Zafer Meydanı'nda Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

DOLAR
Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:13
Kütahya kent merkezi Zafer Meydanında gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı yönüne gitmekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

