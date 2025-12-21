Kütahya Zafer Meydanı'nda Otomobil-Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya Zafer Meydanı'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı
Kütahya kent merkezi Zafer Meydanında gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı yönüne gitmekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
Müdahale ve Hastaneye Sevk
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı